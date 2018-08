Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au constatat sase infractiuni si au aplicat trei sanctiuni contraventionale, in urma unei actiuni de prevenire si combatere a activitatilor ilicite din domeniul transportului naval, silviculturii, pisciculturii si protectiei mediului, care a fost organizata pe lacurile de acumulare Belis-Fantanele…

- F. T. In cursul saptamanii trecute, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi a Poliției Romane, polițiștii din cadrul structurilor teritoriale județene au acționat pentru siguranța transporturilor feroviare, verificand peste 100 de rute și patruland in 386 de stații de cale ferata, precum și…

- Politistii de la transporturi, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi a Politiei Romane, au actionat, in perioada 20-26 iulie, pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, verificand 195 de obiective (aerogari, obiective economice, rute feroviare si navale) si au patrulat…

- Politistii au intocmit in luna iunie 535 de dosare penale si au aplicat 900 de amenzi pentru nereguli silvice, in cadrul mai multor actiuni si controale efectuate in fondul forestier si in locuri de depozitare sau comercializare a materialului lemnos, informeaza un comunicat transmis duminica de…

- Politistii din cadrul Directiei de Ordine Publica a Politiei Romane au fost confiscat, in luna iunie, peste 4.000 de metri cubi de lemn, in valoare totala de peste 1.250.000 de lei, pentru care obiectivele verificate nu aveau documente legale. De asemenea, politistii au intocmit 535 de dosare penale…

- Politistii au intocmit, in ultima saptamana, 65 de dosare penale si au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 60.000 de lei, in urma actiunilor desfasurate pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, in perioada…

- Politistii de la transporturi din toata tara au desfasurat mai multe controale in trenuri si pe ambarcatiuni, in ultima saptamana. Astfel, au fost verificate 351 de statii de cale ferata, politistii patruland in 394 de trenuri de calatori. In urma verificarilor, au fost gasite 10 persoane date in…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au facut, in ultima saptamana, 165 de perchezitii in dosare penale vizand infractiuni economice si s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva a 141 de persoane, conform Politiei Romane, informeaza news.ro.In perioada 12…