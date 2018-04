Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii au intervenit la peste 3.000de evenimente si au aplicat peste 8.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 3.000.000 de lei, au constatat aproape 800 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic, au retinut 428 de permise de conducere.La data de 5 apriliea.c.,…

- Politistii au constatat, in ultimele 24 de ore, peste 600 de infractiuni, au aplicat peste 1.100 de sanctiuni contraventionale, au depistat 19 urmariti, iar 125 de persoane au fost surprinse in flagrant delict, informeaza un comunicat de presa al IGPR transmis joi AGERPRES. Potrivit sursei…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș și cei ai Secției de Poliție Rurala Domnești au acționat in zona de competența pentru respectarea prevederilor legale prevazute de Legea 333/2003 si H.G. 301/2012, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Acestia…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, polițiștii au intervenit la peste 35 de evenimente, au aplicat peste 120 de sancțiuni contravenționale și au constatat 3 infracțiuni. Pentru siguranta cetatenilor,…

- Ieri, 12 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Miraslau, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit pe linia verificarii starii tehnice a…

- Polițiștii au intervenit, ieri, la peste 2.300 de evenimente, au constatat peste 700 de infracțiuni și au aplicat peste 9.300 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 2.900.000 de lei. Aproape 11.600 de politisti au acționat, la nivel național, pentru ...

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe raza localitatilor Cergau…

- Polițiștii clujeni au efectuat, în weekend, o serie de controale pe raza comunei Florești.”În perioada 2.02.2018 - 4.02.2018, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au acționat în Târgul Auto Transilvania, în târgul de animale…