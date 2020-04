Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Delta Dunarii au confiscat peste 780 de kilograme de peste, in urma unei actiuni pentru combaterea braconajului piscicol si comertului ilegal cu peste. "La data de 21 aprilie 2020, politistii Serviciului de Politie Delta Dunarii din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane au…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au desfașurat o acțiune pentru verificarea activitații de transport public de persoane. In zilele de 13 și 14 aprilie a.c., in intervalele orare 07:00 – 09:00 și 15:00 – 18:00, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului…

- Politistii au intocmit, in ultimele 24 de ore, 11 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in urma verificarii a 31.500 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina. "De asemenea, in cursul zilei de ieri, in urma verificarilor in teren, au fost aplicate 7.566 de sanctiuni…

- Politistii au preluat, in ultimele 24 de ore, 326 de autovehicule cu 1.034 de persoane din zonele de frontiera si au verificat 50.800 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina. "Actiunile au avut ca rezultate intocmirea a sase dosare penale la art. 352 Cod Penal, privind zadarnicirea…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea Inspectoratului General al Politiei Romane, au actionat, pe raza localitatilor Crevedia, Potlogi si Corbii Mari, pentru verificarea modului de respectare a reglementarilor legale instituite in perioada starii de urgenta.Ca…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 489 de persoane, 40 de autovehicule si 23 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 82 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de aproape 23.000.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa emis de IGPR, in perioada 17 – 21 februarie a.c.,…

- Doi romani si un britanic sunt cercetati pentru importarea ilegala de deseuri in Romania, dupa ce politistii de frontiera au depistat in Portul Constanta Sud Agigea 16 containere cu deseuri, se arata intr-un comunicat al Poliției de Frontiera. Deșeurile figurau in acte ca fiind obiecte de uz casnic…