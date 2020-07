Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Giurgiu efectueaza, joi dimineata, noua perchezitii, in Calarasi si Ilfov, la persoane banuite ca postau anunturi false cu masti medicinale. Aproape 90 de persoane au fost pacalite, dupa ce au comandat masti, insa le-au fost livrate role de hartie igienica, transmite IGPR, potrivit Agerpres.Politistii…

- Polițiștii din Giurgiu fac, joi dimineața, noua percheziții in județele Calarași și Ilfov, la persoane acuzate de inșelaciune, dupa ce ar fi postat anunțuri ca vand maști de protecție, dar in coletele expediate au pus role de hartie igienica. Aproape 90 de persoane au fost astfel pacalite.Potrivit…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, sprijiniti de colegi din mai multe judete, efectueaza, miercuri, 12 perchezitii domiciliare in Vrancea Galati, Calarasi si municipiul Bucuresti, la persoane banuite de ilegalitati in domeniul silvic si conexe acestuia, precum si…

- Politistii efectueaza, luni dimineata, 41 de perchezitii in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Bacau, Prahova, Satu Mare si in municipiul Bucuresti la domiciliile mai multor persoane banuite ca ar fi produs si comercializat in mod ilegal tutun de fumat. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis AGERPRES,…

- Polițiștii prahoveni au derulat, marți, noua percheziții in București și in județele Calarași, Teleorman și Ilfov, intr-un dosar de inșelaciune in domeniul comerțului cu materiale de construcție.

- 10 persoane reținute de polițiștii din Calarași in urma a 12 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de proxenetism. La data de 03 iunie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Calarași, au efectuat…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și specialiști criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…

- Politistii au indisponibilizat 15 arme, 900 de cartuse, dispozitive de iluminare, optice si de vedere pe timp de noapte, in urma a 12 perchezitii efectuate la persoane banuite ar fi confectionat si modificat arme, munitii si componente esentiale ale acestora, in scopul utilizarii lor in activitati…