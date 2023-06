Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17B Vatra Dornei-Poiana Teiului, in Pasul Puzdra, județul Suceava, din cauza unor caderi de pietre de pe versanți pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri. Nu sunt persoane ranite sau autovehicule…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in aceasta seara, incepand cu ora 22.00, se vor efectua doua transporturi agabaritice, pe urmatoarele rute: Cluj Napoca ndash; DN 1F ndash; Autostrada A3 ndash; DN 1 ndash; Oradea ndash; DN 19 Autostrada A3 ndash; PTF Bors…

- ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H, la kilometrul 55, intre localitațile Pericei și Șimleu Silvaniei, județul Salaj, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu ranirea unei persoane, ce este evaluata medical.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 29B Botosani Dorohoi, in apropierea localitatii Cucorani, judetul Botosani, s a produs un accident rutier intre trei autovehicule, soldat cu ranirea a patru persoane. Traficul rutier este intrerupt pe ambele sensuri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10 Buzau Brasov, in apropierea localitatii Magura, judetul Buzau, a avut loc o coliziune intre un microbuz scolar, in care se aflau 8 elevi, si un autoturism. Potrivit primelor date, soferul autoturismului si un minor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Bucuresti Urziceni, in apropierea localitatii Cosereni, judetul Ialomita, un autotren inmatriculat in Ucraina, incarcat cu paleti de lemne, s a rasturnat in afara carosabilului, soferul fiind ranit, incarcerat. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 11 Brasov Targu Secuiesc, in apropierea localitatii Chichis, judetul Covasna, s a produs un accident in care au fost implicate trei autovehicule, soldat doar cu pagube materiale.Traficul rutier este oprit, pentru aproximativ…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13E Covasna Sfantu Gheorghe, in zona localitatii Tufalau, judetul Covasna, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, soldat cu ranirea a cinci persoane, ce sunt in evaluare medicala.…