- Un numar de 1.125 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 282.950 de lei, au fost aplicate in ultimele 24 de ore in cadrul actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. "Peste 3.800 de politisti, impreuna…

- Un numar de 808 sanctiuni contraventionale, in valoare de 226.600 de lei, au fost aplicate in ultimele 24 de ore in cadrul actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. "Peste 3.700 de politisti, impreuna…

- Un numar de 1.219 sanctiuni contraventionale, in valoare de 358.850 de lei, au fost aplicate in ultimele 24 de ore in cadrul actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. "Peste 3.700 de politisti, impreuna…

- Politistii si reprezentantii celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au aplicat, in ultimele 24 de ore, 3.256 sanctiuni contraventionale, in valoare de 714.270 de lei, in cadrul actiunilor de verificare a modului in care sunt respectate masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Peste 4.500 de amenzi au fost date, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor anti-COVID, informeaza vineri Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in ultimele 24 de ore, peste 4.700 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti…

- Peste 4.500 de amenzi au fost date, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis miercuri AGERPRES, in ultimele 24 de ore, peste 4.500 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera,…

- Un numar de 5.559 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.454.655 de lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, in urma actiunilor de control privind respectarea masurilor si interdictiilor impuse de pandemia de coronavirus, informeaza, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Aproape 4.000 de amenzi, in valoare totala de 700.000 lei, au fost aplicate de politisti, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2. Potrivit unui comunicat transmis joi, Politia Romana impreuna cu reprezentanti ai altor autoritati cu atributii in domeniu…