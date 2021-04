Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 25 de ani, au fost retinuti pentru de trafic de droguri de risc si de mare risc, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, pe data de 8 aprilie, politistii de combatere a criminalitatii…

- Patru barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 25 de ani, au fost retinuti pentru de trafic de droguri de risc si de mare risc, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, pe data de 8 aprilie, politistii…

- Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, autoturismul a luat foc in timpul deplasarii si nu au fost persoane ranite. Traficul rutier a fost oprit in totalitate timp de mai putin de o jumatate de ora, pentru a permite interventia pompierilor si politistilor…

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore, iar suma de 200.000 de lei si opt autoturisme au fost ridicate de politisti in vederea continuarii cercetarilor, in urma a 40 de perchezitii domiciliare efectuate, marti, in judetul Ialomita, la persoane banuite de camatarie, proxenetism si spalare…

- Doua persoane, intre care un minor de 17 ani, au fost retinute, fiind banuite de comiterea unor furturi din locuinte, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Politiei Municipiului Galati au pus in executare patru mandate de…

- Politia Romana a anuntat vineri ca Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau va avea o noua conducere, dupa demiterile care au avut loc ca urmare a interventiei in cazul crimelor de la Onesti. Astfel, conform unui comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), comisarul…

- Politia Romana a anuntat vineri ca Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau va avea o noua conducere, dupa demiterile care au avut loc ca urmare a interventiei in cazul crimelor de la Onesti. Astfel, conform unui comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), comisarul…

- Luni, 15 februarie, doi polițiști (agent de poliție Bakoș Sorina și agent Bandi Alexandru) ai Grupei Canine din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au primit felicitari scrise din partea Inspectoratului General al Poliției Romane pentru capturarea unei cantitați de droguri in cursul…