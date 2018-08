Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General de Poliție anunța ca instituția va trece printr-o procedura de reorganizare, fiind vizate in prima faza structurile de relații internaționale și comunicare, precum și Poliția Capitalei."Pentru asigurarea unui serviciu polițienesc de calitate, adaptat realitaților sociale…

- Potrivit MAI, incepand de miercuri, 60 de autospeciale Dacia Duster vor fi livrate catre Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), in timp ce alte 42 de astfel de masini vor merge catre institutiile prefectului din intreaga tara. De asemenea, 12 autospeciale Dacia Dokker vor fi livrate…

- Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Biroul Pirotehnic, ofera sprijin Politiei Capitalei pentru efectuarea unui control pirotehnic preventiv care vizeaza verificarea autoturismelor parcate in zona Piata Victoriei, informeaza Agerpres.ro Actiunea are drept scop asigurarea protectiei cetatenilor…

- Dosarul penal privind placutele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD din Suedia a fost inchis oficial, marti, dupa ce procurorii au admis propunerea de clasare formulata de Politia Romana, transmite News.ro . Reprezentanti ai Politiei Romane au declarat marti pentru News.ro ca Parchetul a acceptat propunerea…

- Dupa ce astazi i-a fost intocmit dosar penal romanului stabilit in Suedia care circula in Romania cu placuțe de inmatriculare cu un mesaj anti-PSD, o familie de romani care lucreaza in Belgia se intoarce acasa cu mașina cu un numar personalizat. "Aveți grija ca va face dosar penal…

- Rareș Bogdan a reactionat dupa ce Politia Capitalei a anuntat ca atacatorii familiei sale au fost retinuti.Citeste si: Descinderi IN FORTA - DIICOT a destructurat o MEGA retea specializata in infracțiuni informatice Prezentatorul TV a declarat la Romania TV ca "a fost un caz care s-a…

- Peste 100 de masini Dacia Logan au intrat in dotarea Politiei Romane Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, participa la receptia de catre Inspectoratul General al Politiei Romane a peste 100 de autoturisme Dacia, din totalul de aproximativ 560 de autospeciale achizitionate pentru Politia Romana…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a recepționat peste 100 de autoturisme Dacia Logan din totalul de aproximativ 560 de autospeciale achiziționate pentru Poliția Romana și Poliția de Frontiera. Mașinile au fost cumparate din suma de 30 de milioane lei cu care a fost suplimentat bugetul Ministerului…