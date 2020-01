Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 230 de autovehicule semnalate furate sau cautate de autoritati din tara si din strainatate au fost descoperite la frontiera, in unsprezece luni ale lui 2019, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF). "In unsprezece luni ale anului 2019, in urma misiunilor…

- Un adolescent de 16 ani, din judetul Galati, s-a ales cu dosar penal, dupa ce, aflat la volanul unei masini furate, a produs un accident rutier pe DN 25, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati, Gabriela Costin, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, minorul…

- Comercianții romani cunosc statutul periclitat al speciilor de sturion și respecta prevederile legale care se refera la comerțul de caviar și produse din sturion. Aceasta este, pe scurt, concluzia unui Raport de evaluare a comercianților din domeniu, efectuat de WWF Romania pe baza unui chestionar la…

- Sapte barbati din India, cu documente false, au fost depistati astazi la Vama Curtici in trenul care circula pe ruta Bucuresti Nord - Budapesta (Ungaria), potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera.La controlul vameșilor, aceștia au prezentat carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane,…

- Polițiștii de frontiera de la Varsand, judetul Arad, au prins 22 de cetațeni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care, ajutați de un roman, incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, 23 de persoane au fost depistate,…

- Echipa mobila din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, care se afla in misiune de serviciu in regiunea de nord a țari, a fost agresata de un grup de locuitori ai raionului Briceni.

- In prezent, din numarul total de angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontiera circa 29 la suta sunt femei. Va propunem sa urmariți imagini incendiare din cadrul unui exercițiu tactic demonstrativ „O zi cu polițistele de frontiera”.

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit, la mijlocul acestei saptamani, doua mijloace de transport care fusesera date in consemn de autoritatile germane, respectiv belgiene. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera ...