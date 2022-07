Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca luni au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, 130.175 de persoane, dintre care 10.927 de cetateni ucraineni, in scadere cu 2,3% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 270.000 de persoane au tranzitat punctele de frontiera in ultimele 24 de ore. 24 de cetațeni straini nu au putut intra in Romania Peste 270.000 de persoane au tranzitat punctele de frontiera in ultimele 24 de ore. 24 de cetațeni straini nu au putut intra in Romania In ultimele 24 de ore, au tranzitat…

- Aproximativ 220.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 54.560 mijloace de transport au efectuat formalitatile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire), vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, a informat IGPF. Pe sensul de intrare in Romania…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca luni, prin punctele de frontiera, au intrat in Romania 107.837 de persoane, dintre care 9.854 de cetateni ucraineni (in scadere cu 7,09% fata de ziua precedenta). Potrivit unui comunicat al IGPF, luni, prin punctele de frontiera de la nivelul…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de sambata, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 113.395 de persoane, dintre care 10.893 de cetateni ucraineni (in crestere cu 19% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Peste 1,1 milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul conflictului din tara vecina si pana in prezent, a anuntat vineri Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat de presa, joi, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.059 de persoane,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, in cursul zilei de vineri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208 persoane, dintre care 6.743 de cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3% fata de ziua preceden

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca, in cursul zilei de vineri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208 persoane, dintre care 6.743 de cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…