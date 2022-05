Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in tara a scazut, vineri, cu 2,6% fata de ziua precedenta, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF). „In data de 29.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania…

- Peste 8.600 de ucraineni au intrat miercuri in Romania, cu 30% mai multi decat in ziua precedenta, a anuntat Politia de frontiera. Miercuri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 84.264 de persoane, dintre care 8.635 cetateni ucraineni, in crestere cu 30 % fata de ziua precedenta.…

- Creștere cu peste 50% a numarului ucrainenilor care au intrat in țara Foto: Arhiva/ Mihaela Buculei Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat în tara a crescut, marti, cu 50% fata de ziua precedenta, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. …

- Politia de Frontiera a anuntat miercuri ca 7.348 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, in crestere cu 11,2 % fata de ziua precedenta. „In data de 19.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 88.586 de persoane, dintre care 7.348…

- Politia de Frontiera transmite ca vineri au intrat in Romania 117.214 de persoane, dintre care 7.691 de cetateni ucraineni, numarul acestora fiind in scadere cu 23,7% fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.258 cetateni ucraineni (in scadere cu 33,4%), iar pe la cea…

- Politia de Frontiera anunta marti dimineata ca 8.894 de cetateni ucraineni au intrat in tara miercuri, in crestere cu 18 % fata de ziua precedenta. „In data de 06.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.635 de persoane, dintre care 8.894…

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…

- Un numar de 23.514 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera, reprezentand o crestere cu 20% fata de ziua precedenta. „In data de 27.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.179 de persoane,…