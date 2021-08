Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 11,5 milioane de persoane au trecut prin punctele de frontiera intre 1 iunie si 20 august, a anuntat, vineri, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), potrivit Agerpres. "In perioada 1 iunie - 20 august 2021 au trecut frontiera aproximativ 11,5 milioane persoane,…

- Peste 30 de infractiuni au fost constatate de politisti, in ultimele 24 de ore, la punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). Potrivit unui comunicat al IGPF transmis AGERPRES, politistii de frontiera au constatat,…

- Aproximativ 181.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 44.300 mijloace de transport (dintre care 10.500 de automarfare) au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza sambata Inspectoratul General al Politiei…

- Punctele de frontiera de intrare și ieșire din Grecia sunt din nou aglomerate sambata, potrivit imaginilor și marturilor postate pe forumurile de specialitate. Pe langa fluxul ridicat specific zilelor de weekend, de la miezul nopții Grecia intra in scenariul roșu, iar unii romani au ales sa se intoarca…

- Aproximativ 3.900 de politisti de frontiera desfasoara, zilnic, in aceasta perioada, activitati de supraveghere si control atat in punctele de trecere a frontierei, cat si in zona de granita. Potrivit IGPF, avand in vedere ca se prefigureaza o crestere a numarului de persoane si mijloace de transport…

- Valorile de trafic in punctele de trecere a frontierei au scazut, in prima jumatate a acestui an, cu 13% fata de aceeasi perioada din 2020, inregistrandu-se aproximativ 13 milioane treceri de persoane - 6.300.000 pe sensul de intrare si 6.700.000 pe sensul de iesire, a informat, joi, Inspectoratul General…

- Aproape 154.000 de persoane au trecut in ultimele 24 de ore prin punctele de granita de la nivelul intregii tari. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, aproximativ 78.000 de oameni au intrat in Romania, iar alti 75.600 au iesit. Totodata, politistii de frontiera au constatat 39…

- Un numar de aproximativ 153.600 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 44.700 mijloace de transport, au efectuat formalitatile de control, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari. Conform unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Politiei…