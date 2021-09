Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Ludovic Orban (PNL), respectiv Anca Dragu (USR PLUS), iau in calcul sa depuna miercuri, la CCR, puncte de vedere proprii in scandalul conflictului ridicat de premierul Florin Cițu pe tema moțiunii de cenzura, spun surse parlamentare. Planul este…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, sunt responsabili pentru orice s-ar intampla la iarna cu facturile, deoarece compensarea facturilor și alte soluții pentru iarna nu pot fi implementate daca va fi dat jos Guvernul, a susținut Florin Cițu miercuri. „Avem mai…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, întrebata daca va demisiona din aceasta functie, ca, daca ea nu ar ocupa aceasta pozitie, "cu siguranta parcursul motiunii ar fi unul si mai greu". Întrebata, de asemenea, daca va demisiona în cazul în care USR PLUS ramâne…

- Premierul Florin Cițu ar fi solicitat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a Programului Național de Investiții Anghel Saligny, care nu are avizele necesare, lucru care a starnit nemulțumirea celor din USR-PLUS, susțin surse guvernamentale pentru Libertatea. Ședința de Guvern a inceput la ora…

- Unul dintre vicepreședinții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Sergiu Litvinenco sau Olesea Stamate ar putea sa ajunga in Executiv, a declarat președintele Parlamentului in cadrul emisiunii Moldova in Direct de la Moldova 1.Sergiu Litvinenco s-a regasit pe lista eventualilor miniștri in Guvernul…

- Candidatura lui Igor Grosu care este și singurul candidat la funcția de președinte al Legislativului a declarat in plenul Parlamentului ca nici un ales al poporului nu va avea imunitate. "Votul din 11 iulie este un vot istoric. Pentru noi acest vot inseamna responsabilitate fara precedent. O voce tare…

- Deputații din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor nu-și vor da votul pentru Guvernul PAS, in schimb miniștrii trebuie sa fie pregatiți ca vor fi chemați foarte des la raport in fața Parlamentului. Declarația a fost facuta de catre deputatul PSRM, Corneliu Furculița, la Prime TV.

- Curtea Constituționala ar trebui sa tranșeze, chiar astazi, problema revocarii Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului, dupa ce grupurile parlamentare ale PSD au atacat hotararea Parlamentului...