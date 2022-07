Criza cea mare in Moldova abia vine, susține fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care a prezentat cifre ce ar demonstra ca veniturile la bugetul statului nu acopera necesarul de plați. „Bugetul Public Național se afla intr-o deriva periculoasa cu consecințe grave pentru noi toți. In primele 5 luni ale anului veniturile Bugetului Public Național au inregistrat o creștere nominala de 19,5%, la o inflație de 29%. In termeni reali veniturile bugetare in prezent sunt cu peste 7,4% mai mici decat anul trecut. Altfel spus, capacitata de plata a Guvernului in acest an este mai mica decat…