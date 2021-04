In cadrul vizitei de lucru de doua zile la Moscova, liderul socialiștilor, Igor Dodon a avut o intrevedere cu vicepreședintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Petr Tolstoi. Cei doi au discutat despre dezvoltarea relațiilor moldo-ruse in cele mai importante domenii și livrarea vaccinului rusesc in Moldova.