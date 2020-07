Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 iul – Sputnik. Doi polițiști de frontiera și doi șoferi de pe cursa Moldova-Italia au ajuns in vizorul ofițerilor Centrului Național Anticorupție dupa ce in perioada starii de urgența au reușit sa puna pe roate o „afacere” cu certificate medicale false, cu rezultat negativ la Covid-19,…

- CHIȘINAU, 9 iul - Sputnik. Președintele Republicii Moldova a facut un ultim apel catre deputații din opoziție, care in ultimele zile au blocat deja de mai multe ori ședințele Parlamentului. „Dați dovada de responsabilitate. Asigurați desfașurarea legala a ședinței Parlamentului. Aveți posibilitate…

- CHIȘINAU, 3 iul - Sputnik. Noi detalii in cazul persoanelor reținute pentru asamblarea clandestina a aparatelor de zbor intr-un atelier din Criuleni. © Sputnik / Miroslav Rotari Percheziții la Criuleni: Erau produse elicoptere pentru export clandestin - Foto In privința a cinci persoane, procurorii…

- CHIȘINAU, 16 iun - Sputnik. Președintele susține ca a primit in ultima perioada semnale ca asupra persoanelor cu putere de decizie „implicate in investigarea și examinarea dosarelor de interes public și național, precum cel legat de furtul miliardului, concesionarea aeroportului și altele, s-ar…

- CHIȘINAU, 15 mai – Sputnik. Chicu a spus ca in continuare restricțiile impuse de epidemia de Coronavirus vor fi gestionare de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica, care va acționa in baza legii nr. 10. © Photo : Primaria Municipiului ChisinauMaine și poimaine, transportul…

- CHIȘINAU, 15 mai – Sputnik. "Noi n-o sa vanam și n-o sa pornim campanii impotriva Partidului Democrat sau impotriva oricarui alt partid. Ne vom constitui ca și echipa intr-un fel natural și vom accepta oameni care ne simpatizeaza sau care impartașesc cauza pe care mergem", a declarat liderul Pro…

- CHIȘINAU, 14 mai -Sputnik. Președintele Igor Dodon susține ca autoritațile nu vor prelungi perioada starii de urgența dupa 15 mai, insa o Comisiei speciala pentru Sanatatea Publica va veni cu recomandari pentru cetațeni ca sa țina situația epidimiologica sub control. Mai exact, cel mai probabil,…

- CHIȘINAU, 1 mai – Sputnik. Igor Dodon da asigurari ca Republica Moldova are suficiente rezerve de cereale, iar o decizie privind interzicerea exportului de cereale urmeaza sa fie luata in viitorul apropiat. © Sputnik / Miroslav Rotari Este in pericol securitatea alimentara a țarii? Iata ce spune…