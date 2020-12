Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialiștilor din Moldova, in calitate de opoziție, va controla acțiunile noului președinte Maia Sandu și nu va parasi țara pe care o iubește și pe care o susține. Declarația a fost facuta pentru eNews de catre deputatul PSRM Nicolae Pascaru, transmite Noi.md. Comentind demisia actualului Cabinet…

- Maia Sandu nu iși va asuma guvernarea, deoarece știe ca nu va face fața. Declarația a fost facute de catre Igor Dodon la postul public de televiziune. “Numești in fiecare zi acest Guvern - rau, dar nu il dai jos. Il lași așa ca acest Guvern sa țina povara. E dificil in condiții de criza, pandemie, iarna.…

- Guvernul condus de Ion Chicu trebuie sa plece, dar nu inainte de a aproba proiectul bugetului pentru anul viitor, proces care este deja in intarziere. Declaratia a fost facuta de presedintele ales, Maia Sandu, in cadrul unei intalniri cu jurnaliștii.

- Președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat cine va face parte din echipa sa de consilieri, in cadrul unei conferințe de presa. In lista celor numiți de Sandu se regasesc persoane din Guvernul pe care l-a condus in 2019.

- Unica discuție care poate avea loc intre Maia Sandu și Igor Dodon poate fi doar despre dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Declarația a fost facuta de catre deputatul PAS, Mihai Popșoi, dupa ce Dodon a declarat ca vrea o intrevedere cu Maia Sandu in cadrul careia…

- Liderul PDM, ex-premierul Pavel Filip, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria la prezidentiale.Potrivit lui, „mobilizarea extraordinara de astazi arata ca oamenii au asteptari mari si ca isi doresc schimbarea, schimbarea nu doar a presedintelui, ci si schimbarea guvernarii”.

- Liderul Paridului Democrat din Moldova, Pavel Filip, a venit cu un mesaj de felicitare la adresa Maiei Sandu. ”Felicitari cetațenilor noștri care au ieșit masiv astazi la vot atat in țara, cat și peste hotare! Felicitari președintelui ales Maia Sandu! Mobilizarea extraordinara de astazi arata ca oamenii…

- "In ziua alegerilor toata puterea este in mainele oamenilor". Declarația a fost facuta de candidatul PAS la alegerile prezidențiale, Maia Sandu, in cadrul unui briefing in care a indemnat oamenii sa iasa la vot in turul doi al alegerilor.