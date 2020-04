Stiri pe aceeasi tema

- “Vreau sa va fac o scurta informare in legatura cu cele doua categorii de plati pe care Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala le gestioneaza in aceasta perioada. Prima categorie este cea a indemnizatiilor de sprijin a masurilor de sprijin implementate de Guvernul Orban pentru diferitele…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a primit, pana in prezent, 34.000 de solicitari din partea companiilor pentru somajul tehnic, iar la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) s-au inregistrat putin peste 35.000 de cereri, a anuntat, luni, in sedinta de Guvern,…

- Platile indemnizatiei de somaj tehnic pentru Persoane Fizice Autorizate (PFA) se fac de catre AJPIS-uri in conturile PFA-urilor si nu in conturile personale, a declarat, vineri, secretarul de stat din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), Alin Ignat, intr-o conferinta de presa online, informeaza…

- Platile indemnizatiei de somaj tehnic pentru Persoane Fizice Autorizate (PFA) se fac de catre AJPIS-uri in conturile PFA-urilor si nu in conturile personale, a declarat, vineri, secretarul de stat din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), Alin Ignat, intr-o conferinta de presa online.…

- Numarul cumulat al contractelor de munca suspendate si incetate inregistrate de la introducerea starii de urgenta a depasit un milion, potrivit cifrelor publicate joi de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.Astfel, numarul contractelor individuale de munca suspendate inregistrate joi la…

- Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM) anunta ca angajatorii pot cere fonduri guvernamentale, incepand de astazi, 1 aprilie, pentru plata șomajului tehnic. Solicitarile pot fi depuse ONLINE fie la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, fie la Agențiile Județene pentru Plați…

- "In baza dialogului permanent cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu Ministerul Justitiei am gasit cea mai buna varianta pentru a veni in ajutorul artistilor independenti, care au lege speciala de reglementare. Pe aceasta cale ii multumesc premierului Ludovic Orban pentru deschiderea si intelegerea…

- Ramai fara loc de munca? Te platește statul. Vezi ce trebuie sa faci Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru un numar de pana la un milion de persoane, a declarat presedintele institutiei, Victor Picu, intr-un interviu…