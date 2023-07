Igienizare în blocurile groazei de la Mătăsari Blocurile groazei de la Matasari, județul Gorj vor fi igienizate și reparate. Dupa trei decenii de cand au fost lasate in paragina, imobilele vor beneficia de un program al autoritaților locale, in incercarea de a fi puse in valoare. Unele nu mai sunt locuite sau sunt locuite parțial, iar altele arata cumplit, fiind adevarate pericole pentru sanatatea publica. Programul Primariei Matasari vizeaza igienizare și refacerea instalațiilor interioare de canalizare menajera și pluviala la subsolul blocurilor afectate. Reabilitarea are in vedere urmatoarele blocuri de locuințe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

