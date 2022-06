Stiri pe aceeasi tema

- Rusoaica Daria Kasatkina, locul 20 WTA si cap de serie numarul 20, s-a calificat, miercuri, pentru prima data in cariera in semifinalele unui grand slam, la Roland Garros. Ea a invins-o, in sferturi, cu scorul de 6-4, 7-6 (5), pe compatrioata ei Veronika Kudermetova, locul 29 WTA si cap de serie numarul…

- CTP, despre publicul care l-a huiduit pe Novak Djokovic la Roland Garros. Campionul sarb a fost invins in sferturile de finala de la Paris de Rafael Nadal, scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Spaniolul a beneficiat de suportul masiv al publicului de pe arena Philippe Chatrier, unde este un adevarat zeu dupa 13…

- Novak Djokovic (35 de ani 1 ATP) și Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) lupta pentru un loc in semifinale la Roland Garros 2022. Sarbul a fost huiduit in momentul in care a pașit pe teren. In semifinale, caștigatorul dintre Djokovic și Nadal il va intalni pe Alexander Zverev (3 ATP). Arena „Philippe-Chatrier”…

- Novak Djokovic (35 de ani 1 ATP) și Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) se intalnesc astazi, de la ora 21:45, in cel mai tare sfert de finala de la Roland Garros. Duelul dintre Djokovic și Nadal e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 1In semifinale, adversarul lor va fi invingatorul dintre Alexander…

- Iga Swiatek nu mai pare in lupta cu adversarele, ci cu recordurile! Liderul mondiala cucerit duminica al cincilea turneu consecutiv in circuitul WTA, invingand-o categoric pe Ons Jabeur (Tunisia, 7 WTA) in finala de la Roma, scor 6-2, 6-2! In pofida faptului ca Ons Jabeur se afla și ea in cea mai buna…

- De ce la meciurile fetelor sunt aproape goale tribunele? Sau mai bine nu punem intrebarea, ca se interpreteaza? Finala feminina la Roma, Iga Swiatek contra Ons Jabeur. Arena centrala de la Foro Italico este aproape goala. La fel se intamplase cu o zi mai devreme la semifinale. Plasata intre doua meciuri…

- Simona Halep (21 WTA) și Sorana Cirstea (27 WTA), cele doua reprezentante ale Romaniei acceptate direct pe tabloul principal de la Madrid, și-au aflat marți adversarele. Sportivele noastre nu sunt capi de serie la „Mutua Madrid Open”, astfel ca ambele vor avea o misiune dificila pe zgura din cadrul…