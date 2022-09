Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) și Ons Jabeur (28 de ani, 5 WTA) se vor infrunta in finala US Open. Este prima data cand cele doua jucatoare se califica in ultimul act la Grand Slam-ul american. Iga Swiatek - Ons Jabeur se va juca pe 10 septembrie, de la ora 23:00, ora Romaniei. Meciul va fi transmis…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va fi penalizat duminica pe grila de start a Marelui Premiu al Italiei, din cauza unei schimbari a unei componente a motorului peste cota autorizata, a anuntat joi echipa sa. Sanctiunea nu a fost inca oficializata de catre delegatul tehnic al Federatiei Internationale…

- Jucatoarea din Belarus Arina Sabalenka, locul 6 WTA si favorita 6, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de grand slam US Open. Sabalenka a invins-o in sferturile de finala pe Karolina Pliskova (Cehia, 22 WTA), scor 6-1, 7-6 (4), intr-o ora si 22 de minute. In penultimul act, Arina Sabalenka…

- Ajla Tomljanovic (Australia), jucatoarea care i-a incheiat cariera Serenei Williams (SUA), s-a oprit in sferturi la US Open, fiind invinsa de Ons Jabeur (Tunisia), scor 6-4, 7-6(4). Jabeur se va duela pentru un loc in marea finala cu Caroline Garcia (Franța), revelația anului in circuitul WTA. Ons e…

- Angelique Kerber, tripla caștigatoare de Grand Slam, a anunțat miercuri ca nu va participa la US Open 2022. Chiar daca de obicei jucatoarele se retrag din competiții din cauza unor accidentari, sportiva din Germania a precizat ca motivul pentru care a luat aceasta decizie este unul care ii aduce numai…

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, reprezentand Romania la Jocurile Europene Universitare ce se desfașoara in aceasta perioada in Polonia, la Lodz, a jucat miercuri seara, incepand cu ora 19 (ora Romaniei), finala campionatului, in compania reprezentativei Ucrainei, echipa „State…

- Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) este campioana de la Wimbledon anul acesta. Sportiva din Kazahstan a trecut in ultimul act de Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-2, potrivit GSP. Meciul a durat aproximativ doua ore, iar Rybakina și Jabeur au avut nevoie de un set decisiv pentru…

- Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) este campioana de la Wimbledon 2022! Sportiva din Kazahstan a trecut in ultimul act de Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-2. Elena Rybakina a atins apogeul unei cariere incepute cu titlul cucerit pe zgura de la București, in 2019. Kazaha și-a trecut…