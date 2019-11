Stiri pe aceeasi tema

- CHEFI LA CUTITE 2019. Dupa o lunga jurizare, chef Bontea, chef Scarlatescu și chef Dumitrescu și-au exprimat opțiunile și au notat preparatele. Notele acordate au decis! Alfred Olteanu, aka Alfa, concurent in echipa mov a lui chef Catalin Scarlatescu, a fost eliminat din competiția ”Chefi la Cuțite”. …

- Datorita rezultatelor bune din Europa, campioana CFR Cluj a devenit o rivala a celor de la FCSB și in clasamentul audiențelor. Victoria-surpriza cu Lazio, 2-1, a atras in fața televizoarelor la fel de mulți oameni cați a strans partida Guimaraes-FCSB, in urma careia clubul lui Gigi Becali a parasit…

- Aseara, prima proba de Bootcamp a facut o triere intensa in randul bucatarilor la bancul de lucru, astfel incat diseara, de la 20:00, pe Antena 1, doar 60 de concurenți talentați se vor lupta in alte doua teste de foc pentru a obține cel mai important vot de incredere din partea chefilor: o tunica colorata…

- Petrolul Ploiești a trecut la limita, 1-0, pe teren propriu, de ASU Poli Timisoara dupa un joc in care doar prima repriza a fost multumitoare pentru „lupii galbeni”. Ploiestenii au prilejul de a mai face cativa pasi importanti in ierarhia la zi daca trec, maine dupa amiaza, pe teren propriu, de Csikszereda…

- Lupta amuletelor din sezonul 7 a luat sfarșit aseara, cand chef Sorin Bontea a reușit sa-și adjudece ultimul avantaj și astfel, sa il egaleze pe chef Catalin Scarlatescu in clasament. Ediția de marți Chefi la cuțite a fost din nou prima alegere a celor de acasa, iar minutul de maxima audiența de la…

- Miscarea Civica Europeana, reprezentata de deputati in primul Parlament, istorici, profesori, invita candidatii proeuropeni la functia de primar general al municipiului Chisinau sa participe la o dezbatere responsabila, pentru identificarea unei formule prin care fortele proeuropene sa iasa victorioase…

- Premiera sezonului 7 „Chefi la cuțite” continua cu o noua runda de jurizari pe nevazute, completata de o lupta piperata pentru cea de-a doua amuleta, intre chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu. Cea de-a doua cartolina ce va avea un avantaj, pe care caștigatorul il va putea folosi in etapa battle-urilor,…

- Chefi la cuțite, cel mai iubit show culinar, reincepe la Antena 1 din 9 și 10 septembrie, de la 20:00, cu sezonul 7. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt, dupa cum chiar ei declara, ”cu bateriile incarcate” și vor intra in lupta pentru prima amuleta cu multe așteptari. „E cea…