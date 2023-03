Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 15 martie intra in vigoare Ordinul 201/2022 prin care in toate unitațile din domeniul HoReCa veți fi informați corect și complet despre ceea ce mancați. Potrivit Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, vor trebui menționate in meniu aditivii, cantitatea, declarația…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului au desfașurat o acțiune de control la restaurantele KFC și McDonald’s, a anunțat joi șeful ANPC, Horia Constantinescu. „In urma mai multor mesaje primite de la voi am desfașurat o acțiune de control vizand restaurantele KFC și McDonald’s”, a transmis acesta.…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului au descoperit neregli grave in restaurantele și hotelurile din cea mai cautata stațiune de pe Valea Prahovei, Poiana Brașov. Unitațile de alimentație aveau carne expirata, mucegai pe pereți și produse fara eticheta, astfel ca au fost inchise. Inspectorii ANPC…

- Controalele facute de ANPC in cadrul Comandamentului de iarna in statiunile de pe Valea Prahovei au scos la iveala nereguli: la agentii economici verificati s-au gasit carne expirata sau depozitata necorespunzator.„Inca intalnim astfel de produse in actiunile de control desfasurate in cadrul Comandamentului…