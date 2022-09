Stiri pe aceeasi tema

- Corespondenții la Moscova ai agențiilor internaționale de presa relateaza ca inca din primele ore de dupa anunțul facut de Vladimir Putin privind mobilizarea militara parțiala, ce va afecta in jur de 300.000 de cetațeni cu varste intre 18 și 60 ani, plus instrucție militara, la Moscova, la Sankt Petersburg…

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale ucrainene, sustine ca, dupa ce in Rusia a fost decretata mobilizarea și au fost inchise parțial granițele tarii, cetațenii ruși simt pe deplin razboiul asupra lor, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel putin 109 participanti la proteste impotriva mobilizarii au fost arestati miercuri in Rusia, afirma grupul independent OVD-Info, citat de Reuters. Organizatia de monitorizare a demonstratiilor afirma ca are informatii despre arestari in cel putin 15 orase, la cateva ore dupa ce presedintele Vladimir…

- Zeci de persoane au fost retinute miercuri in intreaga Rusie, in timp ce locuitorii din Siberia si Orientul Indepartat s-au mobilizat impotriva mobilizarii militare „partiale” declarate de presedintele Vladimir Putin pentru razboiul din Ucraina.

- Protestul incepe astazi, 21 septembrie, la ora 21:00. Sunt planificate mitinguri in centrele multor orașe din Rusia. Mișcarea Vesna a anunțat un protest la nivel național impotriva mobilizarii anunțate de Putin pe 21 septembrie. Activiștii au anunțat acest lucru pe Twitter. Aceștia propun ca cetațenii…

- O petiție a fost lansata in Țara Galilor pentru ca fiului regelui Charles al III-lea, William, sa-i fie retras titlul de Prinț de Wales. Semnatarii subliniaza faptul ca ultimul galez care a deținut acest titlu onorific a fost ucis de englezi in 1282. La 8 septembrie, cand a fost anunțata moartea reginei…

- Petitia publica prin care presedintelui rus Vladimir Putin i se cere sa demisioneze din functie a strans adeziunea a 84 de deputati (consilieri) municipali din toata Rusia, care cer ca Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal) sa il acuze pe seful statului rus de inalta tradare pentru…

- „Crimele impotriva umanitații” ar fi fost comise de autoritațile chineze impotriva uigurilor și altor minoritați musulmane, din regiunea nord-vestica Xinjiang, potrivit unui raport mult așteptat al Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, publicat miercuri, scrie CNN . Raportul, publicat cu…