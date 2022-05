Ieșenii fluieră prin finale Arbitrii internationali Vlad Ciobanu si Bogdan Hanceariuc vor conduce meciuri din cadrul finalei campionatului national de futsal Finala campionatului national de futsal isi va derula luni si marti (9-10 mai), episoadele III si IV, ultimul putand fi decisiv pentru stabilirea castigatoarei. Dupa partidele disputate la inceputul lunii mai, la Deva, scorul este egal 1-1, ambele echipe obtinand cate o victorie. Cei doi arbitri internationali ieseni, Bogdan Hanceariuc si Vlad Ciobanu au fost delegati sa conduca cele doua confruntari din sala de la Galati. Astfel, meciul al treilea dintre United… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

