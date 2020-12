Stiri pe aceeasi tema

- Campania Ziarului de Iasi se apropie de sfarsit, iar cei care doresc sa contribuie la fericirea copiilor din Cioca Boca mai au putin timp la dispozitie. De asemenea, iesenii care doresc sa ne insoteasca marti, 22 decembrie, atunci cand vom duce cadorile copiilor, pot face acest lucru cu mijloace de…

- In localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, majoritatea familiilor abia isi permit strictul necesar. Multi dintre copii se incalta sau se imbraca cu ceea ce le ramane de la fratii mai mari, iar cadouri de Craciun nu primesc aproape niciodata. Ca in fiecare an, Ziarul de Iasi incerca sa le faca Sarbatorile…

- Alaturi de Campania de Craciun a Ziarului de Iasi s-au alaturat alti ieseni cu suflet mare, care au dorit sa vina in sprijinul unor copii pentru care Sarbatorile de iarna sunt de obicei prea sarace. Astfel, Compania Conest SA doneaza suma de 2.000 de lei pentru darurile micutilor. Reprezentantii companiei…

- In cadrul Campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi s-au alaturat noi persoane cu suflet mare, care au dorit sa le ofere un zambet si un sprijin de Sarbatori. Astfel, profesorul universitar, senator PSD, Doru Adrian Panescu ofera pentru darurile micutilor de la Cioca Boca suma de 500 de lei. De asemenea,…

- Campania de Craciun a Ziarului de Iasi in cadrul careia ne dorim sa le aducem celor 83 de copii de la scoala din Cioca Boca ghetute, caciulite, manusi si fulare continua, iar cei care doresc sa le ofere un zambet si o bucurie acestor micuti pot face o donatie in contul deschis de catre scoala sau direct…

- Copiii din localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, il asteapta in acest an cu emotii pe Mosul cel bun, si spera ca in curand sa nu mai infrunte frigul in slapi sau tenisi. Alaturi de initiativa Ziarului de Iasi, care doreste sa le faca un Craciun mai frumos acestor micuti, s-au alaturat si reprezentantii…

- Ziarul de Iasi desfasoara in aceasta perioada Campania de Craciun, in cadrul careia dorim sa le oferim copiilor din localitatea Cioca Boca, comuna Scheia, ghetute din piele, manusi, caciulite si fulare. Astfel, primele persoane cu suflet mare s-au alaturat deja campaniei, dorind sa fie alaturi de acesti…

- In total, 41 de firme locale au beneficiat pana acum de sprijinul financiar acordat in vederea achizitionarii de bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii salariatilor prin telemunca, pentru un numar de 258 telesalariati. Suma platita a fost de 645.000 lei, potrivit datelor transmise de AJOFM…