- Primaria municipiului Chișinau s-a autosesizat referitor la cazul inregistrat miercuri pe șantierul de construcții din bd. Gr. Vieru, 24, unde un zid al construcției s-a prabușit peste un automobil parcat in preajma.

- Municipalitatea demareaza a treia etapa din proiectul privind reabilitarea sistemului de termoficare. In acest sens, consilierii locali au aprobat ieri un studiu de fezabilitate. Potrivit documentatiei, noile investitii se ridica la circa 10 milioane euro, iar banii vor fi asigurati din fonduri europene…

- Lucrarile avanseaza la Cinema Studio, unde a fost demolat deja o parte din peretele din spate al cladirii. Da exact in curtea blocului din Piața Victoriei nr. 5, unde se afla mai multe garaje pe care primaria incearca sa le demoleze de anul trecut. Numai ca proprietarii au mers in instanța și procesul…

- Cartea de vizita a unei localitați o reprezinta fara indoiala cladirea in care funcționeaza Primaria. Casa primarului in timpul mandatului. Modul in care arata aceasta demonstreaza daca primarul este un om gospodar sau nu. In periplul meu prin județ am ramas placut surprins sa constat ca nu puțini sunt…

- FOTO| Centru expozițional cu aspect tradițional romanesc la Teiuș: A fost semnat contractul de proiectare și execuție al proiectului Orașul Teiuș va avea in curand un centru expozițional cu aspect tradițional romanesc pentru expunerea publica a unei colecții de exponate etnografice locale. Luni, 9 august,…

- Banii europeni vor fi folositi pentru aparate de ventilatie, monitoare medicale, injectomate, paturi ATI, echipamente de dezinfectie. In total, vor fi in desfasurare proiecte de peste 10 milioane de euro. O unitate spitaliceasca beneficiaza de o finantare de peste 4 milioane euro din fonduri europene…

- Primaria continua acțiunea de spalare și dezinfecție a strazilor din Arad dupa o metoda care produce un disconfort major proprietarilor de autoturisme. De aceasta data, este randul celor care locuiesc pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Pentru ca acțiunea demarata de Primarie sa se desfașoare așa cum a…

- Demolarea chioșcurilor de la metrou a continuat și noaptea trecuta, cu spațiile comerciale de la stația Eroilor. Proprietarii chioșcurilor și-au luat azi noapte marfa depozitata acolo. Noua magazine au fost demolate de catre angajații unei societați specializate, care aparține de Primaria sectorului…