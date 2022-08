Ieşean cerut în Franţa pentru 37 de infracţiuni, dar reţinut în ţară de justiţia română. De ce îl vor francezii? Autoritatile franceze stau la rand pentru a inchide usa penitenciarului dupa un detinut roman. Curtea de Apel a analizat sambata solicitarea Parchetului din Besancon privind predarea lui Cornel-Constantin Lucescul. Ieseanul este cautat in Franta pentru executarea unui rest de pedeapsa de 3 ani, 8 luni si 26 de zile pentru un numar de 37 de infractiuni, mergand de la „furt prin efractie dintr-o locuinta sau dintr-un loc de depozitare in recidiva" si „deteriorare a bunului altuia", pana la „participare la o organizatie de raufacatori in vederea pregatirii unui delict" sau „tentativa de furt in forma… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

