- Cel putin 17 fosti militari columbieni sunt suspectati de implicare in asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise, au anuntat vineri inaltele comandamente columbiene ale politiei si armatei, relateaza AFP. ''Doi (...) care au fost ucisi in operatiunea politiei (haitiene) si 15 columbieni…

- Cel putin sase mercenari suspectati de implicare in asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise ar fi fosti militari columbieni, a declarat joi ministrul columbian al Apararii, Diego Molano, relateaza vineri AFP, informeaza Agerpres. ''Informatiile initiale indica faptul ca sunt cetateni…

- Papa Francisc denunta asasinarea ”odioasa” a presedintelui haitian Jovenel Moise si condamna ”orice forma de violenta” in solutionarea crizelor politice, relateaza AFP. ”Sfantul Parinte isi exprima tristetea si condamna orice forma de violenta ca mijloc de solutionare a crizelor si conflictelor”, a…

- Patru persoane suspectate ca l-au asasinat pe presedintele haitian Jovenel Moise au fost ucise intr-o confruntare cu fortele de securitate, a anuntat politia, iar doua au fost arestate, relateaza BBC. Politia inca se conrunta cu unii suspecti ramasi in capitala Port-au-Prince. „Vor fi ucisi sau capturati”,…

- Presedintele interimar al Haiti, Claude Joseph, a declarat stare de asediu in tara ca urmare a asasinarii presedintelui Jovenel Moise, miercuri, relateaza CNN. Intr-un mesaj in fata natiunii, Joseph a spus ca nu vrea sa „arunce tara in haos” si ca a luat decizia decretarii starii de asediu la consiliul…