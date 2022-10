Ieri la Casa Pătrată s-au împărţit banii de anul viitor pe comune. 80% suprafaţa, 20% populaţia Unul dintre proiectele aprobate in ultima sedinta convocata de indata a consilierilor judeteni se refera la repartizarea pe unitatile administrativ-teritoriale a procentului de 20 la suta din cotele si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si a sumei corespunzatoare cotei de 6 la suta din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale. Impartirea se face la fel ca in anii trecuti, in functie de suprafata (80 la suta) si populatie (20 la suta), banii fiind destinati platii unor cheltuieli de functionare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

