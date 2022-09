In cursul zilei de ieri, 4 septembrie 2022, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul credincioșilor din parohia Sartaș, protopopiatul Campeni. Acesta, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur și a rostit cuvantul de invațatura in biserica „Pogorarea Sfantului […] The post Ieri, 4 septembrie 2022, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu a vizitat Parohia Sartaș - Protopopiatul Campeni first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni .