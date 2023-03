Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Targu Mures, ca guvernul va continua sa implementeze politici de sustinere a agriculturii si a producatorilor romani si i-a indemnat pe romani sa consume produse fabricate in tara noastra. Acesta a vizitat joi, impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor,…

- Un cutremur de magnitudine 5,7 pe Richter a avut loc azi, la ora 15.16, in sudul Romaniei, la Targu Jiu. Seismul a fost urmat de 6 replici, cea mai semnificativa fiind de 4,2 pe Richter. Este a doua zi consecutiva cu seism in zona respectiva, in apropiere de municipiul Targu Jiu. Citește și: Alex Pițurca…

- La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedința din data de 4 ianuarie 2023, HG privind modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexele nr. 1 și 2 la Legea…

- Cum vor fi acoperite pagubele produse de animalele salbatice. Guvernul a aprobat o procedura mai rapida Modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic a fost aprobata miercuri de Executiv. Aceasta prevede, cel puțin teoretic,…

- Irina Mihaela, o tanara romanca in varsta de 34 de ani, a fost ucisa in Spania, iar principalul suspect de crima este chiar soțul ei. Data disparuta pe 11 decembrie, femeia a fost gasita moarta cinci zile mai tarziu, in magazia casei sale din Balafia, un cartier din orașul catalan Lleida. Romanca de…

- Marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat, in primele noua luni ale acestui an, 45,443 milioane tone, in timp ce transportul de containere a insumat 502.000 TEU, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In transportul pe…

- Marfurile incarcate si descarcate in porturile in care sunt operate nave maritime au totalizat, in primele noua luni ale acestui an, 45,443 milioane tone, in timp ce transportul de containere a insumat 502.000 TEU, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In transportul pe…