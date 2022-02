Exacerband instinctele nationaliste, instigand la mefienta sau chiar la ura fata de Occident, rostogolind clisee antiamericane vechi de decenii, acesti propagandisti isi dau toata silinta ca sa ne vada inghititi de Rusia putinista. E un argument in plus ca ceea ce se intampla in Ucraina ne priveste, in chip vital, pe toti. Scriu aceste randuri sub presiunea dramaticelor evenimente in curs de desfasurare, dar subiectul pe care vreau sa-l abordez nu e catusi de putin nou: e vorba de modul in care Rusia izbuteste sa aiba sustinatori, adesea acolo unde nu te-ai astepta, si inclusiv in imprejurari…