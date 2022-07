Stiri pe aceeasi tema

- Trei seri de emoții, de voci puternice, de note melodice care au rasunat in amfiteatrul stancos de la Orheiul Vechi și in sufletul fiecarui spectator. Cea de-a cincea ediție a Festivalului de Muzica Clasica „DescOpera”, unicul in aer liber din Europa de Est, a incantat peste trei mii de vizitatori cu…

- Articolul VIDEO Maia Morgenstern și Emilia Popescu, in deschiderea festivalului de teatru din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O noua ediție a festivalului de teatru de la Buzau și-a deschis porțile. Pana sambata, in fiecare zi, de la ora 19.00, in cadrul festivalului sunt programate…

- Festivalul de Teatru „Povești” de la Alba Iulia. PROGRAMUL de vineri: Artiști de renume, concert și spectacole Vineri este o noua zi a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, cu un program variat de evenimente: spectacole de teatru pentru copii și adolescenți, prezentare de carte, concert…

- Peste 10 evenimente, cu participarea extraordinara: Claudiu Bleonț, Victoria Cociaș, Gabriel Dorobanțu, Ana Maria Ivan, Catrinel Dumitrescu, Crina Matei, Paul Surugiu-Fuego, Nicolae Dumitru, Ioana Dichiseanu, Simona Florescu, Toma Enache, George Rotaru, Ileana Popovici, Laurențiu Damian Prima ediție…

- Festivalul de Teatru „Povești” Alba Iulia. PROGRAMUL de marți: Lebedele Salbatice, De-aș fi Scufița Roșie și Anatomia unui clișeu Marți este a treia zi a Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia, cu un program variat de evenimente: spectacole pentru copii, lansare de carte și vernisaj de arta…

- Spectacolul ”Familia Addams” de Razvan Mazilu, inspirata de pe Broadway, la Festivalul de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia Unul dintre cele mai așteptate spectacole din programul Festivalului de Teatru ”Povești” de la Alba Iulia este Familia Addams, in regia lui Razvan Mazilu. Spectacolul Familia Addams…

- Trupa de teatru a Colegiului Național „B.P. Hasdeu”, ce face parte din Clubul „3,14”, a obținut și in acest an calificarea la „Ideo Ideis”, cel mai important festival dedicat tinerilor din țara. Este un festival la care se alatura de fiecare data celor noua trupe – opt selectate, la care sa adauga…

