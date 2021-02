Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Drumurile vicinale din Campeni vor fi pietruite. Primar: „Avem nevoie de investiții de calitate, pe termen lung” Drumurile vicinale din orașul Campeni vor fi pietruite. Primarul orașului, Cristian Dan Pașca a spus ca lucrarile au fost incepute inca din luna decembrie a anului 2020, insa au fost…

- ​Budapesta are un plan pe termen foarte lung - pâna în 2040 - de a crește cu 80% numarul celor care folosesc trenul în oraș, obiectivul fiind ca peste 120.000 de oameni care acum utilizeaza des mașina, sa treaca la tren. Pentru asta, se vor face investiții într-un tunel între…

- Evenimentele petrecute in ultima perioada dar și volatilitatea mediului de business transforma administrarea unei afaceri intr-o adevarata provocare. Necesitatea unor decizii radicale, luate intr-un timp cat...

- Familia pacientei solicita 30 de milioane de euro atat medicului anestezist, cat si clinicii private le unde a avut loc operatia. Medicul anestezist este acuzat ca "nu i a acordat o resuscitare eficienta si prompta pacientei, situatie care a condus la instalarea encefalopatiei anoxice ireversibile,…

- ”La data de 16.12.2020, sunt active un numar de 409 de focare PPA, din care 4 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in exploatatii comerciale de tip A”, a anuntat ANSVSA. In cursul anului 2020, au fost ucise un numar total de 194.211 porcine, din care: 265 de porcine in exploatatii comerciale…

- Solutiile militare nu sunt solutii pe termen lung; ramane de vazut care va fi abordarea presedintelui la consultarile care vor avea loc la Palatul Cotroceni pe tema formarii viitoarei majoritati, a declarat marti copresedintele Aliantei USR PLUS, Dan Barna. El a reafirmat ca propunerea…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, la Bacau, ca finalizarea lucrarilor la centura ocolitoare a orasului cu un an mai devreme decat prevedea contractul dovedeste ca si in Romania pot fi implementate proiecte de infrastructura mare inainte…

- Romania este cel mai important partener al Republicii Moldova! Este declaratia facuta de presedintele ales al Republicii Moldova, intr-un interviu acordat, in exclusivitate, Televiziunii Romane. Maia Sandu a vorbit despre prioritațile mandatului sau in fruntea statului.