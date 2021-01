Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican a ajuns intr-un punct sensibil din viața ei. Cum incearca acesta sa-și salveze afacerile din America? Fosta soție a lui Cristi Borcea nu o duce prea bine pe partea financiara la moment. Cum incearca Alina Vidican afacerile din America? Alina Vidican trece prin cateva momente tensionate.…

- Fostul presedinte polonez Lech Walesa sustine ca este falit si nu poate face cadouri anul acesta, relateaza vineri dpa, citata de Agerpres. „Nimeni nu va primi cadouri din partea mea anul acesta pentru ca sunt falit”, a declarat laureatul Premiului Nobel pentru pace (1983) pe canalul de televiziune…

- James Aspel patronul unui bar specializat in tequila face eforturi uriașe pentru a-și ține in viața afacerea, in contextul pandemiei de coronavirus și al restricțiilor impuse pentru stoparea raspandirii virusului. Dupa ce barul sau din Hurts Yard, Nottingham, a fost forțat sa ramana inchis, deoarece…

- Ruben Limardo Gascon, campion olimpic la scrima, s-a reconvertit in curier in Polonia, livrand cu ajutorul unei biciclete pranzul doritorilor din orasul Lodz, informeaza AFP. Citește și: CTP, reacție la scrisoarea virala a lui Mircea Dinescu: Am obosit de atata uraciune și mizerie umana…

- Directorul unei statiunii de cercetare zootehnice din Botosani pune pe picioare o piata mobila. Acesta cumpara rulote dotate cu instalatii frigorifice pentru ca producatorii autohtoni sa vanda in zonele cele mai tranzitate ale municipiului Botosani, mai ales in conditiile inchiderii halelor din pietele…

- Un meniu Finnair pentru pasagerii de la business class costa 12,9 euro in supermarket și este compus din vita cu sos teriyaki si orez sau pastrav arctic cu risotto, scrie AGERPRES. Citește și: Ideea companiei s-a dovedit a fi de succes in condițiile in care 1.600 de meniuri au fost…

- Stadionul National din Varsovia va fi transformat in spital pentru pacienti infectati cu noul coronavirus, intr-un moment in care Polonia se confrunta cu o crestere a numarului de contaminari, a anuntat, luni, guvernul polonez, informeaza AFP, potrivit news.ro.Construit pentru Euro-2012, stadionul…

- Un uriaș proiect de infrastructura ar putea lua naștere in curand in Romania: o autostrada și o linie de cale ferata care sa lege portul Constanța de portul Gdansk din Polonia. Este un proiect care ar urma sa fie facut cu partea americana, o „investiție uriașa”, dupa cum a declarat vineri ambasadorul…