- Ideea ca doar un nou referendum va putea sa transeze pe tema viitorului tarii isi croieste drum in Regatul Unit, dupa doi ani de certuri guvernamentale si alte disensiuni parlamentare pe tema Brexitului, scrie AFP, informeaza news.ro.Fostul ministru britanic al Educatiei Justine Greening a…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Mii de proeuropeni s-au adunat sambata in centrul Londrei pentru a cere guvernului britanic sa organizeze un referendum final legat de Brexit, potrivit Reuters, scrie news.ro.Campania „People’s Vote”, dusa de cateva grupuri pro-UE, are ca scop asigurarea existentei unui scrutin final „ca sa…

- Votul din parlamentul britanic asupra proiectului de lege guvernamental legat de Brexit ar putea trimite un mesaj negativ catre Uniunea Europeana si ar putea face negocierile mai dificile daca parlamentarii submineaza pozitia oficiala, a declarat premierul britanic Theresa May intr-o intalnire cu ministrii…

- Potrivit napocanews.ro , populația britanica ne-nascuta in Regatul Unit a crescut continuu dupa votul de Brexit, apropiindu-se de pragul record de 10 milioane. Crescand cu 3% pe an, populația britanica nenascuta in Regatul Unit, a ajuns de la 9,2 milioane in 2016, la 9,4 milioane in 2017, potrivit cifrelor…

- Premierul britanic, Theresa May, a infruntat miercuri un nou puseu de tensiune in cadrul partidului sau conservator, unde un grup de deputati a amenintat s-o paraseasca daca nu renunta la un proiect de acord vamal cu UE dupa Brexit, potrivit Rador, care citeaza Le Vif . Theresa May repeta ca ea vrea…