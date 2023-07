Stiri pe aceeasi tema

- Studenti ai Facultatii de Științe din cadrul Universitatii Tehnice Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare au participat la o lecție deschisa pe teren. Aproape 30 de tineri, studenti in anul II la specializarea Biologie, au participat la o lecție deschisa pe teren, in cadrul Statiei de Epurare…

- Cel putin 11 persoane au murit in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, dupa ce un ciclon a lovit regiunea, au anuntat autoritatile locale, potrivit Reuters, citata de Medifax. Furtuna a provocat ploi torentiale, iar in cartierele inundate se desfasoara cautari cu elicopterul pentru a gasi alte…

- Rușii au lansat un atac „masiv cu rachete" asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei, susțin autoritațile ucrainene. In urma atacului sunt mai mulți morți și raniți, mai anunța ucrainenii, potrivit Reuters.Exploziile au ucis și ranit persoane și au deteriorat infrastructura civila, au declarat…

- Miercuri, 3 mai, bombardamentele ocupanților ruși au ucis 23 de persoane in interiorul și in apropierea orașului Herson, din sudul Ucrainei, lovind un hipermarket, o gara și cladiri rezidențiale, a declarat guvernatorul regional, transmite Reuters. „Țintele inamicului sunt locurile in care traim. Țintele…

- Cinci persoane, inclusiv un copil de 8 ani, au fost ucise intr-un schimb de focuri intr-o casa din Cleveland, Texas, a relatat sambata ABC News, citand poliția și autoritațile locale.Reuters anunța ca impușcaturile au avut loc vineri seara, iar poliția inca il cauta pe suspect, conform Mediafax.…

- Cel putin doua persoane si-ai pierdut viata in comitatul McClain, din statul Oklahoma, dupa ce furtuni si tornade puternice s-au abatut miercuri asupra mai multor regiuni din centrul Statelor Unite, potrivit autoritatilor locale, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Un incediu puternic a avut loc marti, 18 aprilie, intr-un spital din Beijing, relateaza Reuters.Incendiul s-a produs intr-o aripa a spitalului Changfeng. Din primele informatii, cel putin 21 de oameni au murit si peste 70 de pacienti au fost evacuati si transferati la alte spitale.Incendiul a fost stins…

- Cel putin 6 persoane au murit si 30 au fost ranite in urma unei avalanse produse marti in statul indian Sikkim din nord-estul tarii, au anuntat oficiali locali, relateza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…