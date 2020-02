Idee fabuloasă! Cum se fereşte un taximetrist rus de coronavirus VIDEO Andrei a declarat pentru presa rusa ca decizia de a purta un costum protector militar este metoda lui de combatere a isteriei generate de coronavirus. "Toți clienții mei au ras cand m-au vazut. Aveam emoții in legatura cu reacțiile oamenilor, dar majoritatea au ras", a spus taximetristul. Coronavirus. Cinci britanici, diagnosticati cu virusul intr-o statiune de schi din Franta "Imi pun masca de gaz și ii intreb daca au venit din China, iar ei incep sa rada. De aia am facut asta, sa ii amuz pe oameni și ma amuz și eu", a mai declarat Andrei, care chiar primeste bacsis de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

