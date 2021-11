Idee de petrecere a zilelor libere. Vizitați Grădina Botanică fără certificat verde! Gradina Botanica ramane deschisa pentru ieseni si in primele zile ale acestei saptamani, cand majoritatea institutiilor sunt inchise sau au program limitat. Accesul in gradina se face pe la poarta principala, din spatele Parcului Expozitiei, si fiindca s-a finalizat expozitia „Flori de toamna", ce era incadrata ca eveniment cultural si avea conditii mai stricte de acces, iesenii pot intra si fara prezentarea certificatului verde. „Vom avea gradina deschisa in aceasta perioada, am terminat evenimentul cultural al florilor de toamna. Chiar daca majoritatea institutiilor sunt inchise cu aceasta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda ploii, numeroși clujeni au participat aseara la deschiderea Targului de Craciun din centrul orașului. Accesul la toate intrarile a fost posibil doar cu prezentarea certificatului verde, iar oamenii au stat organizat la coada pentru a prezenta documentul. Accesul in Piața Unirii se face in baza…

- Certificatul verde, o norma impusa de aproximativ doua saptamani, care restrictioneaza accesul persoanelor nevaccinate in malluri, magazine de moda sau cosmetice, are efecte si pe piata distributiei de materiale de constructii, scrie Ziarul Financiar. Retailerii de bricolaj spun ca resimt scaderi importante…

- Accesul persoanele indreptațite la servicii și beneficii sociale nu este condiționat de existența și prezentarea certificatului verde, a unei dovezi ca persoana respectiva se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 sau a unui rezultat…

- Accesul in toate centrele comerciale din Romania, inclusiv in mall-uri, se face pe baza certificatului verde sau a unui test negativ de COVID-19. Autoritatile au adus ieri clarificari legislative, deoarece, in actul normativ ce prevede aceste restrictii, se strecurasera unele erori. Cetatenii vor putea…

- Accesul in toate centrele comerciale din Romania, inclusiv in mall-uri, se face pe baza certificatului verde sau a unui test negativ de COVID-19. Autoritatile au adus, ieri, clarificari legislative, deoarece in actul normativ care prevedea aceste restrictii se strecurasera unele erori. Cetatenii vor…

- Compania Naționala Poșta Romana a anunțat, luni, prin intermediul unui comunicat de presa ca va permite clienților acces total la serviciul universal in toate subunitațile poștale, in condiții de siguranța, in contextul suplimentarii masurilor de limitare a raspandirii infectarii cu SARS-Cov-2. Guvernul…

- Liga Studentilor (LS) din Iasi anunta ca se opune introducerii certificatului verde in universitati, dupa ce Consiliul National al Rectorilor (CNR) a cerut Guvernului si Parlamentului modificarea legislatiei, astfel incat accesul in spatiul universitar sa se faca in baza acestui certificat, potrivit…

- Se fac pregatiri pentru varful valului 4, in conditiile in care, in numai o saptamana, numarul cazurilor noi de Covid-19 s-a dublat. A crescut ingrijorator si numarul copiilor si tinerilor internati, inclusiv la Terapie Intensiva.