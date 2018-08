Idea::Bank lanseaza Idea::WebDepo, o platforma de economisire online cu dobanzi la depozite peste media pietei

Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 22 august 2018. Idea::Bank, parte a Getin Holding, unul dintre cele mai mari grupuri financiare poloneze, si-a diversificat canalele online de distributie a produselor si serviciilor oferite persoanelor fizice incepand cu luna august 2018. Cu o abordare axata pe transparenta si parteneriat,…

- Udemy , unul dintre principalii jucatori in domeniul cursurilor online, cu peste 10 milioane de studenti care invata 40.000 de cursuri in 190 de tari, va intra oficial in Romania. Ciprian Harabagiu va fi country manager.

- – serviciul care le permite magazinelor online din Romania sa iși extinda business-ul in afara țarii Blugento, companie clujeana specializata in furnizarea de soluții de ecommerce bazate pe platforma Magento, in colaborare cu DHL Express, lanseaza „Blugento Global”, un serviciu dedicat magazinelor online…

- Retailerul online de moda Fashion Days, detinut de compania locala Dante International, care opereaza si businessul eMag, are in plan sa-si creasca anul acesta businessul peste media pietei de profil (7-8%) si se concentreaza totodata pe corelarea extinderii afacerii cu profitabilitatea acesteia.

- Mare atenție cand gasiți oferte de nerefuzat pe rețelele sociale. Riscați sa ramaneți fara banii din cont! Ofițerii interpol vorbesc despre un nou tip de frauda online: odata ce platiți pe site-uri obscure, datele de pe card va sunt furate și folosite apoi pentru alte cumparaturi. „Avem un caz, un consumator…

- 7 startupuri romanești s-au luptat, alaturi de alte 8 straine, in finala unei competiții internaționale de idei de afaceri care a avut loc zielele acestea, la Cluj-Napoca, insa premiul cel mare a ajuns la o echipa spaniola.

- O noua platforma globala care permite utilizatorilor sa-si comande mancarea online se lanseaza si in Romania, primul oras fiind Bucuresti. FoodEx este puntea de legatura dintre restaurante si clienti, facilitand plasarea si livrarea comezilor. In acest...

- Facebook a lansat vineri o noua platforma, integrata in reteaua de socializare, consacrata difuzarii partidelor de jocuri video online - o noua tendinta ce constituie unul din pilonii asa numitului e-sport, relateaza AFP. Este vorba pentru Facebook de a recupera intarzierea fata de mari…