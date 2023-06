iCloud+ s-a scumpit în România Apple a scumpit serviciul iCloud+ intr-un mare numar de tari de pe mai multe continente. Printre tarile europene vizate de scumpire se numara si Romania. Preturile pentru cele trei versiuni de iCloud+ vor fi de acum inainte dupa cum urmeaza: 5 lei pentru 50GB 15 lei pentru 200GB 50 lei pentru 2TB Cel mai ieftin abonament se scumpeste de la 4,5 lei la 5 lei pe luna, ceea ce s-ar traduce printr-o crestere cu 10% a pretului. Scumpirea se aplica imediat, dar nu este valabila si pentru pachetul Apple One, care inglobeaza mai multe servicii Apple (iCloud+, TV+, Music, Arcade) si care a fost deja scumpit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

