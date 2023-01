Ice Spice a lansat EP-ul Like..?

Stiri pe aceeasi tema

- "Black Adam", cel mai recent blockbuster al lui Dwayne Johnson, urma sa fie prima parte a unei noi francize de supereroi pentru studioul DC. La doua luni de la esecul filmului la box office, acest vis se apropie de final: "Black Adam 2" nu va vedea lumina zilei, a anuntat The Rock pe retelele de socializare.…

- Angele a lansat albumul “Nonante-Cinq La Suit”. Artista a acumulat peste 3,3 miliarde de streamuri la nivel global. Primul ei album „Brol” a vandut peste 1,3 milioane de unitați in intreaga lume, iar recentul material „Nonante-Cinq” – peste 300.000 de unitați in intreaga lume și are peste 5,5 milioane…

- THY VEILS, unul dintre cele mai prolifice grupuri de muzica electronica din Romania, a lansat un nou single extras de pe viitorul album „Next Forever”. Piesa „Influx” marcheaza noi dimensiuni de influența compoziționala conturate in jurul unor genuri precum synthwave, pop sau funk.Spotify: https://open.spotify.com/track/5vVCutF3bZadRqVawCpT1l…

- Muzeul Abandonului lanseaza o noua ustensila exploratorie a fenomenului abandonului in Romania, un podcast narativ si de investigatie intitulat "Pe urmele abandonului". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Doamnele cele mai cunoscute din showbiz-ul romanesc au avut o intalnire intr-un restaurant de lux. Cele doua nu au vrut sa țina secreta intrevederea lor și au postat un TikTok impreuna. Cum s-au filmat, dar și ce intrebare le-au adresat fanilor.

- Frumoasa fiica a lui Gheorghe Gheorghiu și-a inagurat duminica, in San Francisco, propriul magazin de moda. Andra Ștefania lucreaza in faimosul Sillicon Valley, insa, in timpul liber, face palarii hand-made unicat și diferite articole vestimentare personalizate cu propriile branduri, 11 -Tales și Bloc44.…

- Sera a lansat piesa „Pretty Face”, despre acel tip de persoana care este intr-o relație din toate motivele greșite, cum ar fi banii și statutul, dar scapa de toate consecințele acțiunilor sale doar din cauza acelei „fețe draguțe”. „Pretty Face” este un single funky și pozitiv, scris și produs de aceeași…