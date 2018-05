ÎCCJ: Toni Greblă - achitat Fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost achitat vineri de ICCJ.



Decizia magistratilor nu este definitiva.



Toni Grebla a fost trimis in judecata de DNA in septembrie 2015 pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta (trei infractiuni), din care una in forma continuata, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia in scopul obtinerii pentru sine si pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituirea unui grup infractional organizat si fals in declaratii in forma continuata (13 acte materiale).… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

