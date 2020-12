Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat, miercuri seara, ca in in urma verificarilor facute s-a constatat ca in cazul dosarului Ferma Baneasa a fost respectat principiul distribuirii aleatorii.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benjamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni. De asemenea,…

- Trimisi deja in judecata si inculpati in dosare penale instrumentate de Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), si suspendati din functie, Lucian Onea si Mircea Neguelscu au incasat o noua lovitura vineri, 4 decembrie 2020. S-a intamplat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- "Se simte rau din cauza problemelor de sanatate și a izolarii de 23 de ore din 24. Are o hernie lombara și una cervicala, de care se știe de dinainte de condamnare. (...) Aceste probleme de sanatate s-au agravat foarte tare in ultimele trei luni. A fost retras de la munca și sta 23 de ore in camera.…