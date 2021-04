Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul suedez Zlatan Ibrahimovic risca sa fie amendat sau chiar suspendat de FIFA si UEFA dupa ce au aparut informatii ca are o societatea care detine o proportie de 10 la suta dintr-o agentie de pariuri, inregistrata in Malta, informeaza football-italia.net, care citeaza presa suedeza. Conform…

- Zlatan Ibrahimovic nu a avut o saptamâna ușoara, luând cartonaș roșu împotriva Parmei din cauza ca a insultat arbitrul și încalcând și protocoalele italiene ale coronavirusului. Acum, în presa scandinava a aparut informația conform careia ”Ibra” este acționar…

- Cei doi au furat peste o suta de de biciclete electrice din magazine din orasul Toulouse si din regiune, pe parcursul mai multor luni. Au fost arestati si pusi sub acuzare in Franta miercuri 7 aprilie. Cei doi hoti care locuiau intr-o tabara de romi de langa Toulouse si-au recunoscut faptele si au fost…

- Noul edil al Primariei Comunei Bolbosi le-a cerut functionarii sa respecte programul de lucru de opt ore. Multi dintre ei plecau acasa dupa cel mult patru ore de munca. „Multi localnici se plangeau de aceasta situatie. Adica veneau la ora 9.,00 la serviciu si la 11,00-12,00 mergeau acasa sa manance,…

- Primarul Sectorului 1 a publicat pe Facebook sumele pe care fosta conducere de la ADP Sector 1 le-a cheltuit pentru a cumpara figurine pentru spațiile verzi. Potrivit edilului de la Sectorul 1, un ”urs panda somnoros” a costat 14.500 lei, un ”urs panda mancand” 14.500 lei, ”urs mare in picioare” 38.000…

- Peste 2000 de comentarii și 700 de distribuiri a adunat o postare pe pagina de Facebook a Primariei Arad care anunța ca a confiscat suma de 113 lei de la un om al strazii, bani care vor ajunge ”in bugetul orașului”. ”Va rugam sa Nu încurajați cerșetoria! 113 lei au fost confiscați în această seară...…

- Fiecare a primit o amenda de 250 de lei, pentru ca nu purtau masca de protecție in spațiul public. „Fiul meu se afla in parc, pe banca, in compania unei fete. Cei doi se sarutau, iar in jurul lor nu se afla nimeni. Polițistul local a venit din spate pentru a-i putea surprinde pe cei... View Article

- Giorgiana Loredana Matei, medic in echipa SMURD Iasi, a fost inclusa in „Atlasul Frumusetii”, proiectul foto-jurnalistic al Mihaelei Noroc. De trei ani, tanara este este medic specialist in Medicina de urgenta, asa cum povesteste intr-un interviu acordat BZI. „Am 33 de ani si pana acum am pus cariera…