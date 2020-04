IATA: veniturile companiilor aeriene vor fi mai mici cu 314 miliarde de dolari din cauza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- IATA: Companiile aeriene nu-si permit sa restituie costul biletelor anulate din cauza pandemiei. Ce soluție au gasit operatorii pentru a-și despagubi clienții Companiile aeriene nu-si pot permite sa restituie costul biletelor anulate din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19),…

- IATA: Companiile aeriene nu-si permit sa restituie costul biletelor anulate in cauza pandemiei. Ce soluție au gasit operatorii pentru a-și despagubi clienții Companiile aeriene nu-si pot permite sa restituie costul biletelor anulate din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a…

- Companiile aeriene globale au cerut marti guvernelor sa accelereze asistenta financiara pentru salvarea industriei de transport aerian, ele dubland estimarile privind scaderea veniturilor inregistrata anul acesta din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) la peste 250 miliarde de dolari.…

- Companiile aeriene globale vor pierde venituri de circa 250 de miliarde de dolari in acest an, o scadere de circa 40% la nivel de industrie, ca urmare a impunerii de restrictii de calatorie pentru limitarea raspandirii coronavirusului, scrie Financial Times, potrivit MEDIAFAX.Estimarea pierderilor…

- Companiile aeriene globale au cerut marti guvernelor sa accelereze asistenta financiara pentru salvarea industriei de transport aerian, ele dubland estimarile privind scaderea veniturilor inregistrata anul acesta din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) la peste 250 miliarde de dolari,…

- Companiile aeriene ar putea pierde 113 miliarde de dolari, adica 19% din cifra de afaceri, in situația in care noul coronavirus continua sa se raspandeasca, arat[ International Air Transport...

- Companiile aeriene globale vor pierde vanzari de 113 miliarde de dolari, adica 19% din cifra de afaceri, in situația in care noul coronavirus continua sa se raspandeasca, potrivit International Air Transport Association.In urma cu doar doua saptamani, IATA se aștepta la pierderi de 30 de miliarde…

- Veniturile companiilor aeriene ar putea scadea anul acesta cu o suma cuprinsa intre 63 si 113 miliarde de dolari, in functie de extinderea epidemiei de coronavirus (Covid-19), a avertizat Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA).