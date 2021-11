Iată cum se câştigă un proces cu asiguratorul pentru schimbarea acoperişului casei! Un iesean s-a judecat cu ASIROM dupa distrugerea acoperisului, asiguratorul refuzand despagubirea pe motiv ca tiglele erau de calitate proasta. Judecatorii i-au dat dreptate ieseanului. Un iesean si-ar putea monta un nou acoperis la casa pe seama asigurarii de locuinta. El a cerut instantei obligarea la plata reparatiilor in valoare de 39.000 lei, dupa ce firma de asigurari refuzase sa accepte despagubirea. In fata judecatorilor, asiguratorul s-a aratat dispus sa plateasca cel mult o zecime din costuri. In ianuarie 2019, Romeo M. a incheiat o polita de asigurare tip CASCO, prin care erau acoperite… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Sasciori a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru proiectare tehnica, asistența tehnica din partea proiectantului și execuție de lucrari de modernizare Școala Generala cu clasele I – VIII, Localitatea Loman, Comuna Sasciori, Județul Alba. Valoarea…

- Școala Generala cu clasele I-VIII din Loman va fi modernizata: Licitația in valoare de peste 2.6 milioane, lansata in SEAP Școala Generala cu clasele I-VIII din Loman va fi modernizata: Licitația in valoare de peste 2.6 milioane, lansata in SEAP Primaria comunei Loman a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Aproximativ 110.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 31.600 mijloace de transport (dintre care 9.600 automarfare) au tranzitat frontiera in ultimele 24 de ore. Politia a confiscat bunuri nedeclarate sau contrafacute de peste 10 milioane de lei.

- O profesoara din cadrul unei instituții de invațamant din Chișinau a fost obligata sa se autoizoleze impreuna cu familia sa și amenințata cu Poliția, daca nu face tratament anti-Covid. Motivul ar fi ca figureaza in baza de date a ANSP ca fiind depistata pozitiv la virus. Asta dupa ce marțea trecuta,…

- Modernizarea și extinderea salii de sport a Liceului Corneliu Medrea din Zlatna: Licitația de peste 70.000 de lei, lansata in SEAP Modernizarea și extinderea salii de sport a Liceului Corneliu Medrea din Zlatna: Licitația de peste 70.000 de lei, lansata in SEAP Primaria orașului Zlatna a lansat recent…

- Politia americana l-a identificat pe autorul a trei crime comise in urma cu 20 de ani in Florida, toate victimele fiind femei, datorita unei anchete ce a presupus si exhumarea cadavrului acestuia. Ucigașul in serie a murit intr-un accident de avion in 2005, moartea sa fiind confirmata cu ajutorul analizelor…

- Directorul spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, doctorul Cristian Oancea, a afirmat ca a observat tot mai mulți pacienți vaccinați care ajung la spital cu forme severe de COVID, acuzand ca aceștia ar fi fost imunizați doar fictivi, pentru a obține certificate. In urma acestor declarații, Poliția…

- Asociatia Peisagistilor din Romania (AsoP) - Filiala Bucuresti a inaintat catre Primaria Capitalei o propunere pentru realizarea unei cooperari in vederea salvarii si reabilitarii Parcului Cismigiu. AsoP Bucuresti si-a aratat astfel disponibilitatea de a asigura expertiza necesara pentru elaborarea…