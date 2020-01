Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat joi, la Strasbourg, o rezolutie in care sustine ca viitoarea Conferinta a Natiunilor Unite asupra biodiversitatii (COP 15), ce va avea loc in octombrie in orasul chinez Kunming, trebuie sa stabileasca obiective obligatorii, similare celor privind schimbarile climatice…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca Departamentul de control al finantarii partidelor politice si al campaniilor electorale din cadrul institutiei efectueaza, pana pe 10 februarie, verificarea documentelor privind veniturile incasate si cheltuielile efectuate de catre competitorii…

- În timp ce președintele Donald Trump era ocupat sa se certe cu aliatii la reuniunea liderilor NATO de la Londra, la începutul acestei luni, alianța a facut, pe nesimtite, un pas istoric. Pentru prima data, NATO a recunoscut China, în declarația sa de final de reuniune, descriind puterea…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a crescut semnificativ in luna noiembrie, atingand cea mai ridicata valoare din ultimii doi ani, ca urmare a majorarii preturilor la carne si uleiuri vegetale, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza…

- Parlamentul cere ca UE sa se angajeze in cadrul Conferinței ONU sa atinga un nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de sera pana in 2050. Inaintea Conferinței ONU pentru schimbarile climatice COP25 de la Madrid din 2-13 decembrie, deputații au adoptat joi o rezoluție prin care declara situația…

- Alianta USR PLUS este pregatita sa intre "maine" la guvernare, daca e cazul, a declarat duminica, la Iasi, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. Ciolos, care a participat la o intalnire in cadrul careia Dan Barna, candidatul USR PLUS, si-a prezentat proiectul pentru Presedintie, a sustinut ca,…