Iată cum a fost găsit individul care părea că vrea să se arunce de pe un pod din Buzău Misiunea declanșata sambata seara zeci de polițiști, jandarmi și pompieri buzoieni, dupa ce o femeie din trafic a sunat la 112 spunand ca pe podul de la Maracineni se afla un barbat care s-ar putea sinucide, s-a incheiat dupa ce personajul vizat a fost descoperit. Sambata seara, o femeie a sunat la ora 18.52 la 112 și ar fi declarat ca in timp ce se afla in trafic a observat un barbat care se afla pe marginea podului, in zona balustradei obiectivului, care ar fi putut sa se arunce in apa. La fața locului s-au deplasat imediat polițiști, pompieri, echipaje de la Ambulanța și jandarmi care au inceput… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat fara adapost a pus pe jar forțele de intervenție. O femeie l-a vazut pe pod și a crezut ca vrea sa se arunce. A fost alerta maxima, sambata seara, pe podul de la Maracineni! Mai multe echipaje de poliție, jandarmerie și ambulanța au fost prezente la fața locului, dupa ce un apel la 112 anunța…

- O femeie din Țara Galilor a murit dupa ce a așteptat ambulanța timp de șase ore pe marginea unui trotuar, transmite televisa.com.Donna Gilby, in varsta de 47 de ani, a alunecat pe strada și și-a fracturat un picior. Pentru ca nu se mai putea mișca de durere, aceasta a sunat la serviciul de ambulanța.Insa,…

- Doua persoane un barbat si o femeie au fost retinute de politisti, in dosarul privind decontarile ilegale de la Spitalul Judetean Ilfov, relateaza Agerpres.Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore un barbat si o femeie cu varste de 47 de ani si, respectiv,…

- Nesimțirea costa la Timișoara și este sancționata de timișoreni. Un barbat care și-a abandonat deșeurile pe domeniul public a fost surprins de un cetațean, care a trimis imaginile mai departe catre autoritați, astfel ca a fost amendat. Individul se afla in apropiere de centrul orașului, atunci cand…

- Ieri, 17 octombrie, a fost identificat un barbat de 55 de ani, din județul Buzau, care ar fi savarșit o fapta de inșelaciune asupra unui varstnic din Sebeș. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 27 iunie 2019, in timp ce se afla in piața din Sebeș l-ar fi abordat de un barbat de 82 de…

- Un barbat de 33 de ani a fost condamnat la aproape sapte ani de inchisoare pentru trafic de persoane dupa ce a racolat o femeie din Republica Moldova pe care a obligat-o sa se prostitueze in Italia si in Romania, in special pe soseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Acesta mai are condamnari și…

- Echipaje de jandarmi, polițiști și pompieri din județul Buzau au fost alertate in urma unui apel 112, inițiat de un paznic de vanatoare al AJVPS Buzau, prin care a fost semnalat faptul ca doi pui de urs au cazut intr-un puț abandonat, langa localitatea Grebanu. Intervenția se anunța una riscanta, in…

- Ampla operatiune de cautare a unei femei care s-a ratacit intr-o padure din Neamt, joi, 10 octombrie. Sint angrenate forte de la ISU, Jandarmerie, Politie si Salvamont. Conform primelor informatii, femeia, in virsta de 54 de ani, s-a ratacit intr-o padure din comuna Vinatori Neamt, in zona Schitului…